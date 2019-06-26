بوابة الإقامة المميزة| “رابط” التقديم على الإقامة المميزة السعودية 1440| المميزات...

سوف نتعرف من خلال موقعنا وموقعكم عرب نيوز من خلال السطور التالية على رابط موقع الإقامة المميزة المدفوعة للتقديم على الإقامة المميزة الدائمة والمحددة 1440 بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مميزات وشروط التقديم، كل ذلك سوف نتعرف عليه ولكن شاركوا المقال أولاً حتى تعم الفائدة على الجميع.

رابط التقديم إلكترونيًا على الإقامة المميزة 1440

رابط موقع سابرك للتسجيل على لإقامة المميزة للسعوديين من هنا..

توجه إلى الموقع ثم وافق على الشروط والأحكام، ثم املأ الاستمارة مثل الصورة التالية.

مميزات التقديم على الإقامة المميزة:-

تأشيرات زيارة للأقارب.

استقدام العمالة المنزلية.

إمتلاك العقارات.

السكنية والتجارية والصناعية.

الانتفاع بالعقارات.

في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

امتلاك وسائل النقل الخاصة.

العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها.

حرية الخروج والعودة للمملكة ذاتياً.

استخدام ممرات المطارات المخصصة للسعوديين.

مزاولة الأعمال التجارية.

وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.

الشروط والأحكام:

أنه وفقاً لنظام الإقامة المميزة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/106) وتاريخ 10/9/1440هـ، فإن اكتمال شروط التقدم بطلب الحصول على الإقامة المميزة لا يمنحك الحق في الحصول عليها، وإنما هو حق مطلق لحكومة المملكة العربية السعودية بحسب تقديرها. سيقوم مركز الإقامة المميزة باستخدام جميع البيانات والمعلومات المقدمة منك بهدف النظر في طلبك، ولحكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في المركز مشاركة معلوماتك مع مؤسسات القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية وخارجها. Advertisements سيقوم مركز الإقامة المميزة بالاعتماد على البيانات المقدمة منك في هذا النموذج بهدف النظر في طلب الإقامة المميزة، وبالتالي يرجى الحرص في ادخال البيانات الصحيحة، وارفاق المستندات الأصلية المطلوبة، وأن تقديم معلومات مزيفة، أو مظللة أو كاذبة أو حجب او اخفاء معلومات ذات صلة يعتبر جريمة جنائية وستؤدي الى رفض الطلب. إن تقديمك لجميع البيانات والمعلومات والمستندات بالشكل المطلوب سيكون له دور في تسريع إجراءات النظر في الطلب.

أنواع الإقامة المميزة:

إقامة مميزة غير محددة المدة:

هي إقامة غير محددة المدة في المملكة العربية السعودية وفق نظام الإقامة المميزة ويحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية، ودفع مبلغ 800,000 ريال سعودي لمرة واحدة.

إقامة مميزة محددة المدة:

هي إقامة لسنة واحدة (قابلة للتجديد) في المملكة العربية السعودية وفق نظام الإقامة المميزة ويحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية، ودفع مبلغ 100,000 ريال سعودي في السنة الواحدة.

قدّمنما لكم كل ما يخص التقديم على الإقامة المميزة السعودية 1440.