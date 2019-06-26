شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الكوري يستقبل ولي العهد في «البيت الأزرق» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (سيول)

استقبل الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا اليوم في القصر الأزرق الرئاسي في العاصمة سيول ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

ولدى وصول ولي العهد بوابة القصر أجريت لسموه مراسم استقبال رسمية حيث رافق الموكب مجموعة من الفرق الراجلة بالأزياء التقليدية الكورية احتفالاً بمقدم سموه.

بعد ذلك استقبل فخامة الرئيس الكوري، ولي العهد الذي رحب به في مستهل زيارته لكوريا.

ثم التقطت الصور التذكارية مع مجموعة من الأطفال.

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بعد ذلك صحب الرئيس الكوري ولي العهد إلى المنصة الرئيسة حيث عزف السلامان الملكي السعودي، والوطني الكوري.

ثم استعرضا حرس الشرف .

عقب ذلك صافح ولي العهد كبار المسؤولين الكوريين، كما صافح فخامة الرئيس الكوري الأمراء، و الوزراء أعضاء الوفد الرسمي.

بعد ذلك، وقع ولي العهد في سجل الزيارات، قائلاً " : سعيد بوجودي في كوريا الجنوبية لتنمية العلاقات العريقة".

ثم التقطت الصورة التذكارية للرئيس الكوري وسمو ولي العهد.