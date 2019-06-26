أرامكو توقع 12 اتفاقية مع كبريات الشركات الكورية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت أرامكو السعودية 12 اتفاقية، اليوم الأربعاء، مع عدد من كبريات الشركات الكورية الجنوبية لتعزيز علاقتها مع كوريا الجنوبية وتوسيع رقعة أعمالها الدولية، والتأكيد على التزامها بتأمين إمدادات الطاقة في آسيا.

وبحسب موقع businesskorea، تغطي الاتفاقيات التي وقعتها أرامكو مع شركات من بينها هيونداي للصناعات الثقيلة، بناء السفن وتصنيع المحركات والتكرير والبتروكيماويات وإمدادات الخام والمبيعات وتخزين النفط.

وهذه الاتفاقيات هي جزء من استراتيجية أرامكو السعودية طويلة الأمد لنمو وتنوع قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، وتم توقيعها مع الشركات والمؤسسات الكورية الجنوبية التالية:

شركة هيونداي للصناعات الثقيلة

وقعت أرامكو اتفاقية مع شركة هيونداي للصناعات الثقيلة والشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (دسر)، وتهدف هذه الاتفاقية إلى إطلاق مشروع مشترك لتأسيس مرفق عالمي لتصنيع المحركات وخدمات ما بعد البيع المتعلقة بها في المملكة. وستمتلك أرامكو السعودية، بموجب هذه الشراكة، نسبة 55% من المشروع المشترك في حين ستمتلك شركة هيونداي للصناعات الثقيلة نسبة 30% والشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (دسر) 15%.

مذكرة تفاهم بين أرامكو السعودية وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة لتوسيع نطاق التعاون القائم ليشمل بناء السفن وصناعة المحركات والتكرير والبتروكيميائيات.

اتفاقية بين أرامكو السعودية وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة لزيادة حصة الملكية الأولية لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة في مجمع شركة الصناعات البحرية العالمية من 10% إلى 20%.

مذكرة تفاهم بين شركة هيونداي للصناعات الثقيلة والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، وشركة الصناعات البحرية العالمية (المشروع المشترك بين أرامكو السعودية وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة ولامبريل والبحري) لبحث سبل التعاون المحتملة في بعض المجالات مثل بناء السفن والنقل.

مذكرة تفاهم بين شركة هيونداي للصناعات الثقيلة وشركة الصناعات البحرية العالمية لبحث جدوى الدخول في قطاع أعمال بناء السفن.

شركة هيونداي أويل بنك

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وقعت أرامكو اتفاقية توريد النفط الخام العربي من أرامكو السعودية لشركة هيونداي أويل.

وقعت أرامكو اتفاقية توريد النفط الخام غير العربي من أرامكو السعودية لشركة هيونداي أويل من خلال شركة أرامكو لتجارة المنتجات البترولية.

مجموعة هيونداي موتور

وُقعت مذكرة التفاهم بين أرامكو السعودية وشركة هيونداي موتور، وستتيح التعاون الاستراتيجي بين الشركتين لزيادة التوسع في الأعمال المرتبطة بالهيدروجين في الأسواق السعودية والكورية الجنوبية، ولبحث آفاق التعاون في مجال استخدام المواد غير المعدنية في مختلف القطاعات مثل قطاع صناعة السيارات.

شركة كوريا ناشونال أويل كوربوريشن

وقعت مذكرة تفاهم بين أرامكو السعودية وشركة كوريا ناشونال أويل كوربوريشن، والتي ستمكن أرامكو السعودية من بحث الفرص الجديدة لتخزين النفط الخام في كوريا الجنوبية لمساندة أعمالها في التسويق والإمداد.

هايوسونق

وقعت مذكرة تفاهم بين أرامكو السعودية ومجموعة هايوسونق لتأسيس مصنع إنتاج ألياف الكربون في المملكة، وستسهم هذه الاتفاقية في توفير منصة للتعاون بين الشركتين في البحوث والتطوير واستخدام تقنية ألياف الكربون.

شركة جي إس هولدنقز

وقعت مذكرة تفاهم بين أرامكو السعودية و"جي إس هولدنقز" لإيجاد فرص استثمارية في المملكة.

شركة دايليم إندستريال

وقعت مذكرة تفاهم بين أرامكو السعودية و"دايليم إندستريال" لإنشاء مشاريع بتروكيميائية لصناعة منتجات كيميائية ذات قيمة مضافة في المملكة.