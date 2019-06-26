افتتاح "الأسبوع الثقافي السعودي" في سيئول للمرة الأولى في آسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سيئول _ يونهاب
انطلقت فعالية الأسبوع الثقافي السعودي تحت عنوان "جسور إلى سيئول" يوم أمس الاثنين، في فندق غراند هيلتون سيئول في سيئول للمرة الأولى في آسيا، لتعريف الكوريين بثقافة المملكة العربية السعودية عبر فعاليات متنوعة مقامة حتى اليوم الثالث من يوليو المقبل.
ووفقا لما ذكره مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (Ithra)، الجهة المنظمة للفعالية، فإن "الأسبوع الثقافي السعودي" هو عبارة عن فعالية ثقافية عتيقة ظلت تقام في أنحاء العالم من أجل تعريف العالم بثقافة وتاريخ المملكة العربية السعودية، سعيا لزيادة التبادل الثقافي مع دول العالم.
وتتكون فعالية الأسبوع الثقافي السعودي من 3 أجنحة تحت عنوان (الورود، الأفلام، الصور والفيديو)، حيث إن جناح الورود مزين بأكمله بالورود التي تعد إحدى الصادرات الرئيسة للمملكة، وفي جناح الأفلام يمكن للزوار مشاهدة 3 أفلام سعودية تحتوي على صور المملكة في الماضي والحاضر، وفي جناح الصور والفيديو تعرض مختلف الصور عن السعودية مع شرح من مرشد فني متخصص.
بالإضافة إلى ذلك تقام عدد من الفعاليات للكبار والصغار والرجال والنساء لتجربة ألعاب تقليدية سعودية، ورسم الحناء وتناول القهوة السعودية بالتمر.
كما يقام عرض موسيقي مشترك بين العازفين الكوريين والعازفين السعوديين، وعرض لكتابة الخطوط العربية مع عرض للرقص التقليدي السعودي.
ويمكن لزوار الأسبوع الثقافي السعودي تجربة عدد من الفعاليات مجانا، حيث تفتح الفعالية في العاشرة صباحا وتستمر حتى السابعة مساء حتى اليوم الثالث من الشهر المقبل.
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