، "هدف": 1431 منشأة قطاع خاص تطرح 23 ألف فرصة تدريبية للطلاب ،

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كشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن مشاركة 1431 منشأة في القطاع الخاص في برنامج التدريب الصيفي "صيفي"، حيث طرحت 23 ألف فرصة تدريبية لنحو 11 ألف طالب وطالبة تم قبولهم في البرنامج حتى الآن.
وجدّد "هدف" دعوته إلى المنشآت والجهات التدريبية، للتسجيل في البرنامج، وعرض الفرص التدريبية عبر الرابط:http://saifi.hrdf.org.sa.
وبيّن الصندوق، أن آخر موعد لطرح الفرص التدريبية من قِبل منشآت القطاع الخاص والمعاهد التدريبية، وكذلك لاختيار الفرص التدريبية من قبل الطلاب، سيكون يوم غرة ذي القعدة الموافق للرابع من يوليو المقبل، فيما سيبدأ تنفيذ البرنامج في الرابع من ذي القعدة الموافق للسابع من يوليو، وينتهي في 29 ذي القعدة الموافق للأول من أغسطس.
ويتركز دور الصندوق، في الإشراف على برنامج التدريب الصيفي من خلال وضع الخطط الإستراتيجية والتنفيذية، وكذلك القيام بالعملية التنظيمية من خلال التواصل مع الجهات المعنية الرئيسة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرف التجارية، ومنشآت القطاع الخاص، والجهات التدريبية، والطلاب).
وأعد "هدف" دليلاً إرشادياً للمنشآت على الموقع الإلكتروني لـ "صيفي" لشرح كيفية المشاركة في البرنامج؛ حيث يقدم البرنامج فرصاً تدريبية للطلاب والطالبات في منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية، على ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 17 سنة، وذلك بهدف إكسابهم القدرات الأساسية لتساعد على تأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.
"هدف": 1431 منشأة قطاع خاص تطرح 23 ألف فرصة تدريبية للطلابوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-26
كشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن مشاركة 1431 منشأة في القطاع الخاص في برنامج التدريب الصيفي "صيفي"، حيث طرحت 23 ألف فرصة تدريبية لنحو 11 ألف طالب وطالبة تم قبولهم في البرنامج حتى الآن.
وجدّد "هدف" دعوته إلى المنشآت والجهات التدريبية، للتسجيل في البرنامج، وعرض الفرص التدريبية عبر الرابط:http://saifi.hrdf.org.sa.
وبيّن الصندوق، أن آخر موعد لطرح الفرص التدريبية من قِبل منشآت القطاع الخاص والمعاهد التدريبية، وكذلك لاختيار الفرص التدريبية من قبل الطلاب، سيكون يوم غرة ذي القعدة الموافق للرابع من يوليو المقبل، فيما سيبدأ تنفيذ البرنامج في الرابع من ذي القعدة الموافق للسابع من يوليو، وينتهي في 29 ذي القعدة الموافق للأول من أغسطس.
ويتركز دور الصندوق، في الإشراف على برنامج التدريب الصيفي من خلال وضع الخطط الإستراتيجية والتنفيذية، وكذلك القيام بالعملية التنظيمية من خلال التواصل مع الجهات المعنية الرئيسة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرف التجارية، ومنشآت القطاع الخاص، والجهات التدريبية، والطلاب).
وأعد "هدف" دليلاً إرشادياً للمنشآت على الموقع الإلكتروني لـ "صيفي" لشرح كيفية المشاركة في البرنامج؛ حيث يقدم البرنامج فرصاً تدريبية للطلاب والطالبات في منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية، على ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 17 سنة، وذلك بهدف إكسابهم القدرات الأساسية لتساعد على تأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.
26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
11:47 AM
ضمن برنامج "صيفي" .. بهدف تأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل
كشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن مشاركة 1431 منشأة في القطاع الخاص في برنامج التدريب الصيفي "صيفي"، حيث طرحت 23 ألف فرصة تدريبية لنحو 11 ألف طالب وطالبة تم قبولهم في البرنامج حتى الآن.
وجدّد "هدف" دعوته إلى المنشآت والجهات التدريبية، للتسجيل في البرنامج، وعرض الفرص التدريبية عبر الرابط:http://saifi.hrdf.org.sa.
وبيّن الصندوق، أن آخر موعد لطرح الفرص التدريبية من قِبل منشآت القطاع الخاص والمعاهد التدريبية، وكذلك لاختيار الفرص التدريبية من قبل الطلاب، سيكون يوم غرة ذي القعدة الموافق للرابع من يوليو المقبل، فيما سيبدأ تنفيذ البرنامج في الرابع من ذي القعدة الموافق للسابع من يوليو، وينتهي في 29 ذي القعدة الموافق للأول من أغسطس.
ويتركز دور الصندوق، في الإشراف على برنامج التدريب الصيفي من خلال وضع الخطط الإستراتيجية والتنفيذية، وكذلك القيام بالعملية التنظيمية من خلال التواصل مع الجهات المعنية الرئيسة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرف التجارية، ومنشآت القطاع الخاص، والجهات التدريبية، والطلاب).
وأعد "هدف" دليلاً إرشادياً للمنشآت على الموقع الإلكتروني لـ "صيفي" لشرح كيفية المشاركة في البرنامج؛ حيث يقدم البرنامج فرصاً تدريبية للطلاب والطالبات في منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية، على ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 17 سنة، وذلك بهدف إكسابهم القدرات الأساسية لتساعد على تأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.
، "هدف": 1431 منشأة قطاع خاص تطرح 23 ألف فرصة تدريبية للطلاب ،
المصدر : الخليج 365
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