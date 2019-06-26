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كسرت كوريا الجنوبية بروتوكولات الاستقبال اليوم، حيث استقبل رئيس الوزراء الكوري "اي ناكيون"؛ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، فور وصوله، بمطار القاعدة الجوية، في سيئول.
ووفقا للبروتوكول الكوري، فإن تنظيم الاستقبال الرسمي عند نزولهم في قاعدة "أوسان الجوية" من طرف مديرة البروتوكول بكوريا وسفير دولة الضيف وهذا هو الأصل، وأحياناً من طرف وزيرة الخارجية بكوريا وسفير دولة الضيف وهذه الحالات تكون في حالة أن دعوة الضيف تمّت من طرف رئيس الحكومة، ويمكن أن يكون رئيس الحكومة وسفير دولة الضيف في الاستقبال في حالة ما يتعلق الأمر برئيس دولة الضيف لها معاهدات واتفاقيات دفاعية واقتصادية كبرى مع كوريا وقادم بدعوة من رئيس كوريا الجنوبية، ولكن الأصل هو أن الضيوف تستقبلهم في المطار مديرة البروتوكول، ثم ترافقهم الى القاعدة العسكرية في سيئول أو القصر الرئيس في سيئول حيث تقام لهم مأدبة استقبال إذا كانت الدعوة تمت من طرف رئيس الجمهورية.
الكاتب الصحفي سلمان الدوسري؛ علّق على الاستقبال الحافل لسمو ولي العهد، قائلاً: تعد المرة الأولى من نوعها التي يستقبل فيها رئيس الوزراء الكوري ضيفاً أجنبياً في المطار".
وأضاف: "لولا أهميته ومكانة بلاده ما تسابق الزعماء على كسر البروتوكولات من أجله".جولة ولي العهد الآسيوية 2019 محمد بن سلمان في كوريا
كوريا تكسر بروتوكولات الاستقبال .. حفاوة كبيرة بوصول "سيد كل شيء"محمد حضاض الخليج 365 2019-06-26
كسرت كوريا الجنوبية بروتوكولات الاستقبال اليوم، حيث استقبل رئيس الوزراء الكوري "اي ناكيون"؛ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، فور وصوله، بمطار القاعدة الجوية، في سيئول.
ووفقا للبروتوكول الكوري، فإن تنظيم الاستقبال الرسمي عند نزولهم في قاعدة "أوسان الجوية" من طرف مديرة البروتوكول بكوريا وسفير دولة الضيف وهذا هو الأصل، وأحياناً من طرف وزيرة الخارجية بكوريا وسفير دولة الضيف وهذه الحالات تكون في حالة أن دعوة الضيف تمّت من طرف رئيس الحكومة، ويمكن أن يكون رئيس الحكومة وسفير دولة الضيف في الاستقبال في حالة ما يتعلق الأمر برئيس دولة الضيف لها معاهدات واتفاقيات دفاعية واقتصادية كبرى مع كوريا وقادم بدعوة من رئيس كوريا الجنوبية، ولكن الأصل هو أن الضيوف تستقبلهم في المطار مديرة البروتوكول، ثم ترافقهم الى القاعدة العسكرية في سيئول أو القصر الرئيس في سيئول حيث تقام لهم مأدبة استقبال إذا كانت الدعوة تمت من طرف رئيس الجمهورية.
الكاتب الصحفي سلمان الدوسري؛ علّق على الاستقبال الحافل لسمو ولي العهد، قائلاً: تعد المرة الأولى من نوعها التي يستقبل فيها رئيس الوزراء الكوري ضيفاً أجنبياً في المطار".
وأضاف: "لولا أهميته ومكانة بلاده ما تسابق الزعماء على كسر البروتوكولات من أجله".
26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
11:22 AM
26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
11:43 AM
رئيس الوزراء الكوري استقبل ولي العهد فور وصوله مطار القاعدة الجوية في سيئول
كسرت كوريا الجنوبية بروتوكولات الاستقبال اليوم، حيث استقبل رئيس الوزراء الكوري "اي ناكيون"؛ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، فور وصوله، بمطار القاعدة الجوية، في سيئول.
ووفقا للبروتوكول الكوري، فإن تنظيم الاستقبال الرسمي عند نزولهم في قاعدة "أوسان الجوية" من طرف مديرة البروتوكول بكوريا وسفير دولة الضيف وهذا هو الأصل، وأحياناً من طرف وزيرة الخارجية بكوريا وسفير دولة الضيف وهذه الحالات تكون في حالة أن دعوة الضيف تمّت من طرف رئيس الحكومة، ويمكن أن يكون رئيس الحكومة وسفير دولة الضيف في الاستقبال في حالة ما يتعلق الأمر برئيس دولة الضيف لها معاهدات واتفاقيات دفاعية واقتصادية كبرى مع كوريا وقادم بدعوة من رئيس كوريا الجنوبية، ولكن الأصل هو أن الضيوف تستقبلهم في المطار مديرة البروتوكول، ثم ترافقهم الى القاعدة العسكرية في سيئول أو القصر الرئيس في سيئول حيث تقام لهم مأدبة استقبال إذا كانت الدعوة تمت من طرف رئيس الجمهورية.
الكاتب الصحفي سلمان الدوسري؛ علّق على الاستقبال الحافل لسمو ولي العهد، قائلاً: تعد المرة الأولى من نوعها التي يستقبل فيها رئيس الوزراء الكوري ضيفاً أجنبياً في المطار".
وأضاف: "لولا أهميته ومكانة بلاده ما تسابق الزعماء على كسر البروتوكولات من أجله".
، كوريا تكسر بروتوكولات الاستقبال .. حفاوة كبيرة بوصول "سيد كل شيء" ،
المصدر : الخليج 365
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