أوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد حسن الشهري، أن الهلال الأحمر في منطقة عسير باشر مساء أمس (الثلاثاء) حادث انقلاب سيارة تقل عائلة في عقبة سنان بعدد من الفرق الإسعافية.
وقال إنه تم توجيه فرقتين إسعافيتين وتبين أن الحادثة خلّفت 3 وفيات و4 إصابات، جميعها خطيرة من عائلة واحدة. وأضاف: «تم نقل حالتين عن طريق الفرق الإسعافية لمستشفى المجاردة العام، وحالتين عن طريق فرق الدفاع المدني المشاركة في مباشرة الحادثة».
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة 3 وإصابة 4 من عائلة واحدة بانقلاب مركبة في “عقبة سنان” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.