وفاة 3 وإصابة 4 من عائلة واحدة بانقلاب مركبة في “عقبة سنان”

أوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد حسن الشهري، أن الهلال الأحمر في منطقة عسير باشر مساء أمس (الثلاثاء) حادث انقلاب سيارة تقل عائلة في عقبة سنان بعدد من الفرق الإسعافية.

وقال إنه تم توجيه فرقتين إسعافيتين وتبين أن الحادثة خلّفت 3 وفيات و4 إصابات، جميعها خطيرة من عائلة واحدة. وأضاف: «تم نقل حالتين عن طريق الفرق الإسعافية لمستشفى المجاردة العام، وحالتين عن طريق فرق الدفاع المدني المشاركة في مباشرة الحادثة».