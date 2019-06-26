الدفاع الجوي يُسقط طائرة مسيرة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية بخميس مشيط

اعترضت قوات الدفاع الجوي مساء اليوم الثلاثاء طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين بمحافظة خميس مشيط التابعة لمنطقة عسير. وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن الطائرة تم اعتراضها وتدميرها من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في تمام الساعة 10.34 من مساء اليوم.
وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تتعمد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم وتم تدميرها وإسقاطها. وأكد على استمرار التحالف في تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
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