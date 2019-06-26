شاهد .. أول صور للسوري ضحية الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبها

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، أول صور للمقيم السوري هشام ويحه ، الذي توفي في الاعتداء الإرهابي الحوثي على مطار أبها. من جانبه أوضح باسل مراد صديق المقيم السوري، قائلاً بحسب العربية نت: “جمعني مع صديقي هشام آخر لقاء في شهر رمضان المبارك، حيث اتجه هشام إلى مدينة جدة لإجراء عملية في الشبكية، وبعد أن تكللت العملية بالنجاح قام بأداء فريضة العمرة والعودة إلى مدينة أبها”.

وأشار، أن هشام يقيم في السعودية منذ عشرين عامًا وهو في العقد الخامس من العمر ويتصف بأخلاق رفيعة ومحب للخير، وهو غير متزوج ووالدته تقيم في دمشق، وتوفي شقيقه الأكبر العام الماضي بسبب ظروف مرضية بعد اعتقاله من قبل النظام السوري. وأبان: “هشام يعمل في شركة تأجير سيارات، وذهب إلى مطار أبها في مهمة عمل واستقبال عملاء، ولكن قدره كان هناك وتوفي إثر الهجوم الإرهابي، حينها فوجئت بخبر وفاته بعد أن حاولت الاتصال عليه مرارا، فوجدت جواله مغلق.