قوقل درايف تختبر دعم وضع العمل بلا اتصال للمزيد من أنواع الملفات

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المشكلة الأكبر التي تواجه المستخدمين الذين يعتمدون على التخزين السحابي، أنهم بحاجة دائمة لإتصال جيد بالانترنت للوصول إلى ملفاتهم ومزامنة التعديلات عليها. سابقاً كانت قوقل قد أطلقت ميزة العمل بدون اتصال لكنها كانت محصورة بملفاتها المكتبية مثل Documents, Slides و Spreadsheets، لكنها الآن تختبر إتاحة هذا الدعم لأنواع إضافية مثل الصور و PDF وحتى ملفات أوفيس وغيرها من الملفات التي لا تعود لخدمات قوقل.
حالياً تتلقى قوقل طلبات المستخدمين الراغبين بتجربة الميزة الجديدة وهي مقصورة فقط على مشتركي G Suite حالياً ولاحقاً بنتيجة الاختبارات ستتاح لعدد أكبر من المستخدمين قبل أن تطلقها ميزة رسمية للجميع.
للإستفادة من الميزة فإنها تعمل فقط عبر متصفح كروم بحيث يمكنك تحديد أي ملف تريده ليعمل بدون الاتصال بالانترنت وذلك من خلال الخيارات التي تظهر بالزر الأيمن عند الضغط عليه من حسابك على قوقل درايف، كما يجب تفعيل خاصية العمل بلا اتصال من الاعدادات.
وحالياً تعمل الميزة عبر نظام التشغيل ويندوز فقط وستتاح لاحقاً على نظام كروم، ولا معلومات إن كانت ستدعم متصفحات أخرى منافسة.
على العموم مازال الموضوع في بدايته وهناك الكثير من الوقت قبل إطلاق الميزة رسمياً والتي ستحسن كثيراً من تجربة المستخدم وستزيد من اعتماده على التخزين السحابي طالما يمكنه العمل بدون تواجد اتصال بالانترنت من حاسبه.
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