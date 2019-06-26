اختراق مختبر الدفع النفاث في ناسا بـ 35 دولار فقط

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كشفت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عن دخول قراصنة إلى أنظمة حواسيب مختبر الدفع النفاث باستخدام كمبيوتر راسبيري باي صغير سعره 35 دولار فقط!

حصل الاختراق العام الماضي حيث تمكن المخترق من إنشاء بوابة أتاحت له الوصول إلى شبكات المختبر ولعدة أشهر بشكل غير مصرّح به قبل أن يتم اكتشافه وإغلاق الثغرة التي تم استغلالها.

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واستطاع المخترق الدخول بدون تصريح إلى شبكات ناسا ولمدة عشرة أشهر عبر استخدام حساب خارجي وجهاز كمبيوتر مصغر راسبيري باي. وخلال تواجده في شبكات ناسا قام بالبحث عن 23 ملف، اثنان منها يحويان معلومات تخص مهمة استكشاف المريخ الحالية وبناء مركبات فضاء آلية.

ووفق تقرير أمني رسمي صادر عن ناسا حول العملية، فإن المخترق تمكن من الحصول على ملفات وبيانات بحجم 500 ميغابايت. ولا يغرك صغر حجم الملفات المسروقة طالما أنها تحوي بيانات سرية للغاية.

وبنتيجة التحقيقات الأمنية بدأت ناسـا بتطبيق إجراءات أمنية جديدة قامت بموجبها بإيقاف بعض الوكالات من الوصول لبوابات معينة.

الجدير بالذكر أن وزارة العدل الأمريكية كانت قد اتهمت العام الماضي صينيين اثنين باختراق وكالة الفضاء الأمريكية ناسـا والخدمات السحابية لقوات البحرية الأمريكية.

