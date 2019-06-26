أوبو ستكشف عن أول هاتف في العالم بكاميرا أمامية تحت الشاشة

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صناعة الكاميرا الأمامية في الهواتف الذكية مرت بعدة مراحل بدأت من التواجد في المكان الطبيعي ضمن إطار الهاتف ثم بدأت مرحلة النتوء والذي تم تقديمه بعده أشكال ثم الثقب داخل الشاشة وصولاً للكاميرا الميكانيكة والتي أيضاً تم تقديمها بعدة أشكال.

هذه الفترة يبدو أننا مقبلين على مرحلة جديدة حيث ذكرت تقارير سابقة أن سامسونج تعمل منذ زمن على وضع الكاميرا تحت الشاشة وهذا ماتفعله شركتي شاومي ايضاً والتي نشرت فيديو استعراض لهاتف يحمل كاميرا أمامية تحت الشاشة.

بالعودة إلى عنوان الخبر شركة أوبو ايضاً قامت بعرض فيديو لهاتف يحمل كاميرا أمامية تحت زجاج الشاشة ولكن شركة أوبو الصينية الآن تريد القيام بخطوة أفضل من منافسيها وذلك بالكشف عن نموذج لأول هاتف ذكي يقدم هذه التقنية.

أوبو اطلقت عدة اعلانات تشويقة للهاتف القادم والذي سيتم الكشف عنه رسمياً ضمن فعاليات معرض MWC 2019 النسخة الاسيوية والتي ستقام في مدينة شنغهاي الصينية في الفترة من 26 إلى 28 يونيو الجاري.

حتى الان لا أحد يعرف مدى كفاءة هذه التقنية ولكن في القريب العاجل سنتعرف على كل شيء حول الكاميرا التي ستصبح جزء لايتجزأ من الشاشة الرئيسية مع التأكيد بأن أوبو ستكشف عن نموذج فقط وهذا يعني ان التقنية مازالت غير جاهزة للوصول إلى أيادي المستهلكين حتى اللحظة.

