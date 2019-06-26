11 وظيفة صحية شاغرة في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام

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أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مستشفى الولادة والأطفال في مدينة الدمام.

وأبرز المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. فني توريد معقم مركزي (للسعوديين).

. استشاري جراحة المخ والأعصاب للأطفال.

. استشاري الأشعة التداخلية.

. استشاري طب الطوارئ.

. استشاري مساعد أمراض الدم للأطفال.

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. استشاري مساعد طب التوليد وأمراض النساء.

. استشاري مساعد أمراض النساء والتوليد العامة.

. استشاري مساعد العناية المركزة.

. استشاري أمراض النساء والولادة.

. استشاري علم أمراض الدم.

. أخصائي علاج تنفسي (للسعوديين).

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 يونيو 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 7 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

