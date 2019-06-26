وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة ياسرف للتكرير

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أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. محلل التخطيط والبرامج: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الهندسة الصناعية).

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. مهندس التقييس: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 يونيو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 أغسطس 2019م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

