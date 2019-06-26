ولي العهد يصل إلى جمهورية كوريا في زيارة رسمية

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة سيول في زيارة إلى جمهورية كوريا.
وكان في استقبال ولي العهد بمطار القاعدة الجوية، رئيس وزراء كوريا لي ناكيون، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا الجنوبية رياض المباركي، والملحق العسكري السعودي لدى كوريا الجنوبية العميد خالد الطخيس، وأعضاء السفارة.
وعقب الاستقبال، توجه ولي العهد في موكب رسمي إلى القصر الأزرق الرئاسي في سيول.
ويضم الوفد الرسمي لولي العهد في الزيارة كلًّا من الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير الإعلام تركي الشبانة.
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