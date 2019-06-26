«المغلوث»: مكاسب متنوعة لزيارة ولي العهد إلى كوريا الجنوبية

عدد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، الدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث، المكاسب الاقتصادية المترتبة على زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان- ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- إلى كوريا الجنوبية.

وقال المغلوث: «ستسهم في توسيع آفاق التعاون بين البلدين، الذي يشمل العديد من المجالات المتنوعة ومنها الطاقة المتجددة والطاقة النووية والبنية التحتية الذكية وتقنية المعلومات والاتصالات والرعاية الصحية».

وبيَّن أنَّ هذه التطورات تتزامن مع مسيرة تحقيق رؤية المملكة 2030، وما تشهده المملكة من تغيرات، موضحًا أنَّ «الزيارة تسهم في توسيع التعاون الثنائي بين البلدين، وتُدوِّن خارطة اقتصادية أساسها رؤية واضحة رؤية المملكة 2030».

وتابع: أنَّ رؤية المملكة تعدّ أحد العوامل الاقتصادية التي تطمح لها كوريا الجنوبية لتكون شريكة فيها»، حيث استضافت الوفد السعودي المشارك في منتدى أعمال الرؤية السعودية- الكورية الجنوبية 2030، في سيول، بحضور أكثر من 110 شركات من الجانبين ومسؤولين حكوميين.

وبيَّن المغلوث أنَّ «هناك نحو 40 مشروعًا ومبادرة تسعى الدولتان لتحقيقها بمشاركة فعالة من القطاع الخاص»، وأنَّ «التعاون السعودي- الكوري الجنوبي سيوفر فرصًا متكافئة للإسراع بالتنوع الصناعي في المملكة».

وقال: إنَّ هذا سيتم «من خلال تبادل التكنولوجيا الكورية والخبرة وتوفير فرص عمل جديدة للبلدين، وتعطي فرصة جيدة لكوريا الجنوبية للارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين؛ حيث تملك كوريا التقنيات المتقدمة والخبرات المتوافرة، إضافةً إلى خبرة متراكمة في التعاون مع المملكة».

وارتكز التعاون بين البلدين على مجالات محددة مثل: الطاقة والبنية التحتية، فيما «تشهد العلاقات الثنائية الوطيدة الآن توسعًا في آفاق التعاون لتشمل عددًا من المجالات المتنوعة بما فيها الرعاية الصحية والطاقة المتجددة والطاقة النووية».

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وبيَّن أنها تشمل أيضًا «البنية التحتية الذكية والصناعة العسكرية وتقنية المعلومات والاتصالات، ويدل توطيد العلاقات التعاونية بين البلدين على المستقبل المشرق في العلاقات بين البلدين»، وأنَّ «نحو 100 شركة كورية تشارك في المشروعات المتنوعة بالسعودية.

وأوضح أنَّ من بين هذه المشروعات «مترو الرياض باستثمارات يبلغ حجمها نحو 4 مليارات دولار»، وبيَّن أنَّ «رؤية المملكة 2030 تعطي فرصة جيدة لكوريا للارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين، وأنَّ كوريا الجنوبية تمتلك التقنيات المتقدمة والخبرات المتوافرة، المدعومة بالخبرة».

وأشارَ إلى أنَّ لجنة الرؤية 2030 السعودية الكورية انطلقت في العاصمة الكورية سيول في شهر أكتوبر 2017، وأنَّ البلدين وافقا على تنفيذ 39 مشروعًا تعاونيًا في خمسة مجالات تشمل قطاعات عدة.

وبيَّن أنَّ هذه المشروعات تتعلق بالطاقة والتصنيع، والبنية التحتية الذكية والتحول الرقمي، وبناء القدرات، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والاستثمار، ولفت إلى أنَّ البلدين يشاركان في تصميم مفاعل الوحدات الصغيرة المدمجة (سمارت).

ويتشاركان أيضًا في «برامج تدريبية للتنمية البشرية المتخصصة في الطاقة النووية، وفي إطار ذلك، يشارك 48 مهندسًا سعوديًا متخصصًا في الطاقة النووية في التدريب التعليمي في كوريا، فضلًا عن تبادل الوفود الشبابية منذ عام 2010 لتعزيز التفاهم بين الشباب في البلدين.

نالَ حوالي 700 مبتعث سعودي تعليمًا عاليًا في كوريا؛ حيث درسوا الهندسة والعلوم والتكنولوجيا وغيرها من العلوم المتخصصة في الجامعات الكورية، وأما التعليم المهني فهناك 65 طبيبًا يدرسون في كوريا إضافة إلى الـ 48 متخصصًا في الطاقة النووية.

وأكَّد المغلوث أن «البلدين يقفان أمام مفترق طرق لإعداد المستقبل الواعد بناءً على الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولتان منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1962، وحان الوقت المناسب لبناء العلاقات التعاونية الجديدة».