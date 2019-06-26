3 وفيات و4 مصابين من عائلة واحدة في حادث مروري مروع بعسير

أودى حادث مروري مروع بحياة ثلاثة أشخاص، وأصاب أربعة آخرين بجروح خطيرة، من جراء انقلاب مركبتهم، مساء أمس، في عقبة سنان بمنطقة عسير.

وأوضح المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري؛ أن فرق الإسعاف التابعة باشرت، الليلة الماضية، حادث انقلاب عائلة في عقبة سنان.

وأشار الشهري إلى أنه فور تلقي عمليات المنطقة بلاغًا عن الحادث، تم توجيه فرقتي إسعاف؛ حيث اتضح وجود ثلاث وفيات وأربع إصابات خطيرة، لأفراد من عائلة واحدة.

وأضاف الشهري أنه تم التعامل مع الحالات بمهنية عالية، وجرى نقل حالتين عن طريق فرق الإسعاف إلى مستشفى المجاردة العام، والأخريان تم نقلهما عن طريق فرق الدفاع المدني المشارِكة في مباشرة الحادث.