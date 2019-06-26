سفير كوريا يتحدث عن أهمية زيارة ولي العهد لسيول.. ويعتبرها: «نقطة تحول تاريخية»

أكد سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى السعودية، جو بيونج ووك، أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان- ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع- إلى كوريا «ستكون نقطة تحول تاريخية لمزيد من الخطوات إلى الأمام في العلاقات الثنائية بين البلدين».

وأعرب عن توقعاته بأن «تنشئ القمة المرتقبة بين ولي العهد والرئيس، مون جاي آن، علاقات ثنائية موجهة نحو المستقبل وذات منفعة متبادلة»، منوهًا بـ«دور المملكة الرائد في معالجة مختلف القضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية العالمية من خلال عضويتها في مجموعة العشرين».

ووصل ولي العهد، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة سيول في زيارة إلى جمهورية كوريا، وعقب الاستقبال، توجه في موكب رسمي إلى القصر الأزرق الرئاسي في سيول، وكان في استقباله بالمطار رئيس الحكومة الكورية، لي ناكيون.

وتابع سفير كوريا: «خلال زيارة ولي العهد لكوريا ستقيم شركة: إس، للنفط- ثالث أكبر مصفاة في كوريا- حفل افتتاح لمجمع تطوير مخلفات التكرير ومجمع تكرير النفط، مبينًا أن أرامكو السعودية استثمرت نحو أربعة مليارات دولار لبناء المجمعين».

ونوّه بمشاركة المملكة في اجتماعات مجموعة العشرين بوصفها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط والمنطقة العربية في تلك المجموعة التي تمثل آراء المنطقة، معربًا عن ثقته بأن تقوم السعودية بدورها الكامل كرئيس لمجموعة العشرين العام المقبل.

وأوضح أن «كوريا ستتعاون مع المملكة لتحقيق النجاح لقمة الرياض لعام 2020»، وثمَّن الدور الرائد للمملكة في معالجة مختلف القضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية العالمية، فضلا عن دورها الرئيس في استقرار وازدهار الاقتصاد العالمي وفي سوق الطاقة العالمي.

Advertisements

وقال: «حافظت كوريا والسعودية على علاقة وطيدة، تم تطويرها خلال أكثر من نصف قرن، لاسيما أن المملكة المزود الرئيس بالطاقة للنظام الاقتصادي الكوري»، كما أنه خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي عمل أكثر من 100 ألف كوري في البنية التحتية السعودية».

ولفت السفير إلى أن حجم التجارة بين البلدين بلغ 30.2 مليار دولار في عام 2018، بزيادة قدرها 22.4 %، مقارنة مع عام 2017، كما زاد حجم التجارة بشكل مطرد خلال السنوات الماضية.

ومنذ عام 2018، أصبحت المملكة ثامن أكبر شريك تجاري لكوريا، مشيرًا إلى أن صادرات كوريا للمملكة تتمثل في السيارات وقطع غيارها والسلع الإلكترونية والصلب والمنسوجات، بينما السعودية أكبر مصدر للنفط إلى كوريا بـ30% من إجمالي واردات البلاد من النفط.

وأشار إلى أن القيمة الإجمالية للاستثمار السعودي في كوريا بلغت نحو ملياري دولار أمريكي من عام 2006 إلى عام 2017، وتبلغ الاستثمارات الكورية في السعودية نحو 4 مليارات دولار أمريكي في الطاقة المتجددة، وصناعة الدفاع، والرعاية الصحية، والتعليم، والرقمنة والثقافة.

وأشار إلى تعاون شركة هونداي للصناعات الثقيلة- ثالث أكبر شركة لبناء السفن في العالم- مع أرامكو السعودية لإقامة مشروع مشترك لبناء أكبر حوض لبناء السفن في الخليج في رأس الخير في المملكة.

وأكد أن «كوريا تلتزم بتقديم أقصى درجات الدعم لتحقيق الرؤية السعودية 2030 بوصفها شريكًا استراتيجيًا للمملكة، تعززها في هذا الجانب رغبة كوريا في توسيع تعاونها مع المملكة في العديد من المشروعات».