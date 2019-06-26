بالصور.. مداهمة وكرين للعب القمار في جدة وضبط 45 شخصًا بالجرم المشهود

أفادت مصادر «عاجل» بأن القوة المشتركة للتحريات الأمنية لشرطة محافظة جدة، تمكنت مساء أمس الثلاثاء من ضبط 45 شخصًا جميعهم من الجنسيات الآسيوية أثناء ممارستهم لعبة «القمار»، في وكرين مختلفين بحيي السلام والفيصلية في محافظة جدة.

وقالت المصادر: «استمرارًا للجهود الأمنية التي تبذلها شرطة محافظة جدة من خلال المتابعة الميدانية لكافة الظواهر الإجرامية والمخالفات الدينية التي يقوم بها بعض الوافدين، فقد تمكنت القوة المشتركة للتحريات الأمنية، مساء أمس الثلاثاء، من القبض على 15 شخصًا من الجنسية الآسيوية داخل أحد الأوكار المشبوهة يمارسون (لعبة القمار) بحي السلامة بجدة».

وأضافت المصادر أن القوة تمكنت كذلك من القبض على 30 شخصًا من جنسيات مختلفة بحي الفيصلية يمارسون الجرم نفسه (لعبة القمار). وإجمالي من تم ضبطهم 45 شخصًا تم تسليمهم جميعًا لمراكز الشرطة لاتخاذ اللازم حيالهم.