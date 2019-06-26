السعودية اليوم / اتحاد إذاعات الدول العربية يطلق مهرجانه العشرين ويحتفي بخمسينية التأسيس في تونس غداً



تونس 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واس

تبدأ في العاصمة التونسية غداً الخميس ، فعاليات الدورة العشرين للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية بالتعاون مع المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية عربسات ومؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين ، وذلك بالتزامن مع احتفالية مرور خمسين عاماً على إنشاء الاتحاد ، ووسط مشاركة ممثلين عن الدول والهيئات الأعضاء وأكثر من ثمانين شخصية بين مكرمين ومشاركين ومختصين في مجال الإذاعة والتلفزيون في الدول العربية .

ويتضمن برنامج الدورة التي تستمر أربعة أيام ، حفلي الافتتاح والاختتام اللذين سيحييهما مجموعة من نجوم الفن العربي ، ويتخللهما تكريم شخصيات كان لها تأثير في مجالات الصوت والصورة في العالم العربي من إعلاميين وكتاب وفنانين ومخرجين من بينهم وكيل وزارة الإعلام لشؤون التلفزيون السابق الدكتور علي بن محمد النجعي والإذاعي السعودي صالح السويدان .

كما تشهد الدورة التي تحل بها دولة فلسطين ضيف شرف ، مشاركة 273 عملاً إذاعياً وتلفزيونياً ضمن المسابقات الرئيسية والموازية بالمهرجان ، التي تشمل مجالات البرامج والأخبار التلفزيونية والإذاعية المنتجة من قبل الهيئات الأعضاء والشبكات والمحطات العربية الخاصة وشركات الإنتاج والفضائيات والإذاعات الأجنبية الناطقة باللغة العربية .

وتنعقد على هامش المهرجان ورش عمل وندوات هندسية وإخبارية تدور محاورها حول " الأرشفة السمعية البصرية " و " الإذاعة الصوتية الرقمية وانطلاق البث في تونس " و " تطورات تكنولوجيا اتصالات الساتل في المجال السمعي البصري "،كما يقام ضمن فعاليات المهرجان سوق تلفزيونية وإذاعية يتزامن معها معرض للتجهيزات الإذاعية والتلفزيونية الحديثة بهدف التعريف بالمستجدات والابتكارات في مجال التطور التكنولوجي .

ويواكب فعاليات المهرجان الانطلاق الرسمي لاحتفالية الاتحاد بمرور خمسين عاماً على إنشائه ،والتي ستبدأ فعالياتها بتقديم فيلم وثائقي عن أنشطة الاتحاد طيلة خمسون عاماً وتكريم عدد من الشخصيات الفاعلة في الاتحاد والذين لهم تأثير في مسيرته من كل الدول العربية ، إضافة إلى تقديم ندوة حول مسيرة الاتحاد بعنوان "اتحاد إذاعات الدول العربية : تاريخ وإنجازات" .

// انتهى //

10:55ت م

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