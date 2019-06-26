السعودية اليوم / الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل سفير الأرجنتين لدى المملكة



جدة 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واس

استقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في مكتبه بمقر الأمانة بجدة أمس, سفير الأرجنتين لدى المملكة العربية

وتبادل الأمين العام وضيفه خلال هذا اللقاء وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية التي تحظى بالاهتمام المشترك.

وأعرب السفير جيلاردوني عن اهتمام بلاده بترسيخ العلاقات مع منظمة التعاون الإسلامي والعمل على خدمة المصالح المشتركة.

فيما شدد الأمين العام في معرض ترحيبه بالسفير الأرجنتيني على ضرورة الحفاظ على الاتصالات المتكررة والعمل معاً من أجل تعزيز العلاقات الثنائية.

// انتهى //

10:53ت م

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جدة 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واساستقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في مكتبه بمقر الأمانة بجدة أمس, سفير الأرجنتين لدى المملكة العربية السعودية مارسيلو جيلاردوني.وتبادل الأمين العام وضيفه خلال هذا اللقاء وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية التي تحظى بالاهتمام المشترك.وأعرب السفير جيلاردوني عن اهتمام بلاده بترسيخ العلاقات مع منظمة التعاون الإسلامي والعمل على خدمة المصالح المشتركة.فيما شدد الأمين العام في معرض ترحيبه بالسفير الأرجنتيني على ضرورة الحفاظ على الاتصالات المتكررة والعمل معاً من أجل تعزيز العلاقات الثنائية.// انتهى //10:53ت م0049

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