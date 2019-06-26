السعودية اليوم / الأرصاد تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان



جيزان 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات أبو عريش، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، وبيش، و صامطة، وفيفا، وهروب، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات، وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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10:51ت م

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