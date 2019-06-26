السعودية اليوم / منسوبو شرطة الشرقية يستفيدون من خِدْمات "نأتي إليك"



الدمام 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واس

تواصل الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية خطة زياراتها للجهات الحكومية والخاصة ضمن مبادرة "نأتي إليك"، وذلك خلال زيارة شرطة المنطقة الشرقية، حيث استقبلت الوحدة المتنقلة منسوبي الشرطة خلال فترة وجودها بالموقع، وقدمت لهم خِدْمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافةً إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلًا عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

يذكر أن الخِدْمات المتنقلة في الأحوال المدنية تسهم في اختصار الوقت والجهد على المستفيدين من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية، وتطبيق مفهوم الحكومة المتنقلة من خلال زيارات سائر مناطق المملكة وخدمة الجهات الحكومية والخاصة، إضافةً إلى التواجد في الفعاليات والمعارض المقامة في مختلف الأماكن.

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10:51ت م

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