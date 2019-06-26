السعودية اليوم / زيادة عدد عيادات اليوم الواحد بمدينة الملك عبدالله الطبية



الرياض 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واس

شرعت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة في تطبيق مبادرات مكتب تحقيق الرؤية بتفعيل وزيادة عدد عيادات اليوم الواحد لتشمل مرضى أورام الرأس والعنق ومرضى أورام النساء ومرضى أورام الثدي، إضافة إلى العيادات المفعلة مسبقاً لمرضى أورام القولون والمستقيم وكذلك مرضى اعتلال الشبكية.

وتتميز عيادة اليوم الواحد بتقديم خدماتها للمرضى الذين تم إتخاذ قرار العملية لهم وذلك عبر إنهاء جميع الإجراءات التي تتطلب التجهيز للعملية من فحوصات وأشعة وفحص من أطباء التخدير أو أقسام القلب وكذلك أقسام الباطنية.

ويأتي هذا التوسع ضمن إحدى مبادرات نظم الرعاية الاختيارية التي تقدم من خلال التجمع الصحي الأول في المنطقة الغربية وهي من الخدمات المميزة التي تفخر المدينة الطبية بتقديمها للمرضى وإثراء تجربة المريض وتحقيق أعلى نسب الجودة للمستفيدين من خدماتها.

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10:30ت م

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