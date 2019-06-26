السعودية اليوم / مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالدوادمي يطلق مبادرة "سقيا الطيور"



الدوادمي 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واس

أطلق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالدوادمي مؤخراً، مبادرة "سقيا الطيور"، وذلك في إطار سعيه المستمر ومسؤوليته بالمحافظة على البيئة وحماية عناصرها لاستمرار الحياة الطبيعية، وما تشهده المنطقة من ارتفاع في درجات الحرارة في فصل الصيف.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الدوادمي المهندس منصور الكثيري، أن هذه المبادرة تضمنت توزيع أكثر من 300 مشربيات لسقيا الطيور على عدة مواقع وأماكن تجمع الطيور في المنتزهات والشعاب والأودية، إضافة للحدائق العامة وتسجيل إحداثياتها ليتم صيانتها باستمرار، وإعادة تعبئتها بشكل مستمر لضمان تحقيق الهدف منها.

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10:26ت م

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