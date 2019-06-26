السعودية اليوم / مدير الدفاع المدني بتبوك يقلّد العميد السماري رتبته الجديدة



تبوك 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واس

قلّد مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك العميد مهندس أحمد بن محمد الشهراني بمكتبه اليوم, مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بمديرية المنطقة العميد وليد بن محمد السماري, رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيته لرتبة عميد.

وهنأ الشهراني العميد السماري بهذه الترقية، متمنياً له التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم الملك والوطن.

من جهته عبر العميد السماري عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية، سائلاً الله العلي القدير بأن تكون هذه الترقية حافزاً له على تقديم المزيد من الجهد والعطاء.

// انتهى //

10:23ت م

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