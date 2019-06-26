السعودية اليوم / بدء القبول بالمعهد الصناعي الثانوي في الباحة الأحد المقبل



الباحة 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واس

أعلن المعهد الصناعي الثانوي بمنطقة الباحة فتح باب القبول والتسجيل يوم الأحد المقبل, للحصول على درجة الدبلوم الثانوي الصناعي.

ودعا عميد الكلية التقنية المشرف على المعهد الصناعي الثانوي بالباحة المهندس عبدالله خليف، الراغبين للالتحاق بالمعهد تقديم طلباتهم عبر بوابة القبول الموحد https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate، وتعبئة بياناتهم, واختيار أحد التخصصات المتاحة للتدريب, التي تتضمن "الحاسب الآلي, والكهرباء الصناعية, وميكانيكا السيارات بنزين, والإلكترونيات, والتقنية الميكانيكية التبريد والتكييف".

وأفاد المهندس خليف أن القبول متاح لحملة الشهادة المتوسطة بواقع 6 فصول تدريبية, وللحاصلين على شهادة الصف الأول أو الثاني ثانوي عبر 5 فصول تدريبية.

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10:16ت م

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