السعودية اليوم / بلدية مركز القفل تنفذ حملة لتنظيف المتنزهات الطبيعية بالمركز



صامطة 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واس

نفذت بلدية مركز القفل التابعة لمحافظة صامطة، حملة نظافة المتنزهات الطبيعية والأودية والمسطحات الخضراء بالمركز والقرى التابعة له.

وأوضح رئيس بلدية القفل محمد الحامظي، أن الحملة تهدف للمحافظة على المتنزهات والمواقع الطبيعية، والعمل على إزالة المخلفات التي تشوه جمال هذه الأماكن وتهيئتها بكل ما تحتاجه من خدمات لتكون متنفساً لأهالي المركز والزائرين له.

وبين أن الحملة نفذت بمشاركة العدد من الجهات الحكومية والأهلية والفرق التطوعية بمحافظة صامطة, سعياً لتوعية الأهالي بأهمية البيئة والحفاظ عليها، خاصة المواقع السياحية التي يرتادها الزوار من داخل وخارج المنطقة بصفة دائمة على مدار العام.

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09:59ت م

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