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الان تتابع “موهبة” تشعل التنافس بين 170 طالبا بجامعة المؤسس والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جدة - الخليج 365 - هاني الثبيتي:
أقيم حفل افتتاح برنامج موهبة الإثرائي الصيفي 2019 بجامعة الملك عبدالعزيز، أمس، والذي يقام بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع بحضور الطلاب المشاركين وأولياء أمورهم وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات.
وخلال الحفل ألقى رئيس البرنامج أ.د. إقبال بن محمد اسماعيل كلمة ترحيبية للطلاب بين فيها أن 170 طالباً المشاركين في البرنامج سيحظون خلال 21 يوماً بالعديد من البرامج والأنشطة التي تنمي مهاراتهم وتصقل مواهبهم ، وسيكونون على موعد مع برامج تناسب المستجدات خصوصا التقنية متمنيا منهم استثمار أوقات البرنامج بما يحقق لهم أكبر فائدة.
وقدم النائب العلمي للمسار الأكاديمي الدكتور عبدالعزيز العماري، عرضاً للحضور شمل ارشادات برنامج موهبة الإثرائي الصيفي 2019 حيث بيّن أنه يحتوي مسارن ، المسار الأكاديمي وفيه تخصصات: العلوم الطبية الحيوية ، التشريح وعلم وظائف الأعضاء ، الهندسة الميكانيكية ، الهندسة الكهربائية ، التشفير ،علم الطيران، الطاقة المتجددة، التقنية الحيوية ، أما المسار البحثي فهو يكمن في الابتكار والتصنيع.
وفي ختام الحفل والذي تخللته المداخلات من الطلاب وأولياء أمورهم، وزع القائمون على البرنامج الحقائب التدريبية على المشاركين.
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