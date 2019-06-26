السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سيئول _ يونهاب قالت شركة "أرامكو كوريا" يوم أمس الثلاثاء إن أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الوطنية العملاقة "أرامكو" السعودية زار مصنع شركة "إس-أويل" في مدينة أولسان في كوريا الجنوبية يوم الاثنين، 24 يونيو. وجاءت هذه الزيارة قبل مشاركة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في حفل الانتهاء من إنشاء مجمع البتروكيماويات لشركة "إس-أويل" المقرر إقامته اليوم. يذكر أن "أرامكو" هي أكبر مساهم في "إس-أويل"، ويتولى حسين القحطاني الذي كان رئيسا لشركة "ساسرف" المشتركة بين "أرامكو" وشركة "شل" الأمريكية، منصب الرئيس التنفيذي لشركة "إس-أويل".



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كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" السعودية يزور مصنع "إس-أويل" في أولسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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