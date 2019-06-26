، المنتخب السعودي يستأنف تدريباته استعداداً لبطولة غرب آسيا ،

عاود المنتخب السعودي تحت 16 عاماً لكرة القدم، تدريباته عقب فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس، وذلك في إطار المعسكر الإعدادي في مدينة الطائف والمقام حتى الـ 29 من الشهر الجاري، تحضيراً للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين.
وأجرى لاعبو "الأخضر"، اليوم، تدريباتهم الصباحية على الملعب الرديف بمدينة الملك فهد الرياضية، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي؛ الذي عمد خلال الحصة الصباحية على تنفيذ اللاعبين تمارين لياقية.
الجدير بالذكر، أن المنتخب السعودي جاء خلال قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين في المجموعة الثالثة إلى جوار منتخبَي الكويت والعراق، في البطولة المقرر إقامتها في الأردن خلال الفترة من 1 إلى 11 يوليو المقبل.
المنتخب السعودي يستأنف تدريباته استعداداً لبطولة غرب آسياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-26
عاود المنتخب السعودي تحت 16 عاماً لكرة القدم، تدريباته عقب فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس، وذلك في إطار المعسكر الإعدادي في مدينة الطائف والمقام حتى الـ 29 من الشهر الجاري، تحضيراً للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين.
وأجرى لاعبو "الأخضر"، اليوم، تدريباتهم الصباحية على الملعب الرديف بمدينة الملك فهد الرياضية، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي؛ الذي عمد خلال الحصة الصباحية على تنفيذ اللاعبين تمارين لياقية.
الجدير بالذكر، أن المنتخب السعودي جاء خلال قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين في المجموعة الثالثة إلى جوار منتخبَي الكويت والعراق، في البطولة المقرر إقامتها في الأردن خلال الفترة من 1 إلى 11 يوليو المقبل.
26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
09:39 AM
تحضيراً للمشاركة في بطولة آسيا
عاود المنتخب السعودي تحت 16 عاماً لكرة القدم، تدريباته عقب فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس، وذلك في إطار المعسكر الإعدادي في مدينة الطائف والمقام حتى الـ 29 من الشهر الجاري، تحضيراً للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين.
وأجرى لاعبو "الأخضر"، اليوم، تدريباتهم الصباحية على الملعب الرديف بمدينة الملك فهد الرياضية، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي؛ الذي عمد خلال الحصة الصباحية على تنفيذ اللاعبين تمارين لياقية.
الجدير بالذكر، أن المنتخب السعودي جاء خلال قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين في المجموعة الثالثة إلى جوار منتخبَي الكويت والعراق، في البطولة المقرر إقامتها في الأردن خلال الفترة من 1 إلى 11 يوليو المقبل.
، المنتخب السعودي يستأنف تدريباته استعداداً لبطولة غرب آسيا ،
المصدر : الخليج 365
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