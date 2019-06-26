

جيزان 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واس

قدمت المستشفيات التابعة لصحة منطقة جازان خِدْماتها 204110 مراجعين في أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والتنويم، خلال شهر رمضان المبارك لعام 1440 هـ.

وبينت "صحة جازان" أن العيادات الخارجية استقبلت 59238 حالة، فيما بلغ عدد المنومين 4949 حالة، واستقبلت الطوارئ الإصابية 18709 حالة، واستقبلت الطوارئ المرضية 121214 حالة.

وأضافت أن الإصابات في أقسام الطوارئ، تنوعت ما بين إصابة متوسطة وبليغة وأمراض أخرى، حيث تم التعامل معها بما تقتضي الحالات حسب تصنيفها طبيًا.

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09:07ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 200 ألف مستفيد من خِدْمات مستشفيات جازان خلال شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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