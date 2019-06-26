

الدمام 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واس

نظمت إدارة مجمع الأمل والصحة النفسية بالدمام، بالتعاون مع إدارة المختبرات وبنوك الدم في المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية أمس، حملة للتبرع بالدم لدى منسوبي المجمع بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للتبرع بالدم.

وأوضح المشرف العام المكلف على مجمع الأمل والصحة النفسية بالدمام الدكتور عبدالسلام الشمراني، أن الحملة استقبلت 69 متبرعاً بالدم من بينهم 13 سيدة وذلك خلال 3 ساعات فقط، وذلك يعد إقبالاً مميزاً من قبل الراغبين بالتبرع، مشيراً إلى أن المجمع سبق أن نفذ حملات تبرع بالدم بين الموظفين إيماناً منهم بأن التبرع بالدم هو بادرة إنسانية وصحية للمتبرع، كما أن العاملين في المجمع يبادرون في كل حملة يتم تنظيمها بالتبرع، حيث يسهم في إنقاذ حياة كثير من الأشخاص ممن هم في أمس الحاجة لقطرة دم.

وأشار الدكتور الشمراني إلى أن الحملات يشارك بها عدد من الأطباء والفنيين والإداريين وحققت نجاحاً ملموسا تمثل في توفير كمية من الدم لدعم بنك الدم بصحة الشرقية.

// انتهى //

08:49ت م

0019





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي / "أمل الدمام" ينظم حملة للتبرع بالدم لمنسوبي المجمع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.