شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودي يصل إلى كوريا الجنوبية في زيارة رسمية والان مع التفاصيل

وصل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الأربعاء، إلى كوريا الجنوبية في مستهل زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس مون جاي إن.

وتقدم رئيس وزراء كوريا الجنوبية لي ناك-يون مستقبلي ولي العهد السعودي لدى وصوله إلى مطار القاعدة الجوية بعاصمة كوريا الجنوبية سيؤول.

كما كان في استقبال ولي العهد السعودي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا الجنوبية رياض المباركي، والمحلق العسكري السعودي لدى كوريا الجنوبية العميد خالد الطخيس، وأعضاء السفارة.

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عقب ذلك توجه ولي العهد السعودي في موكب رسمي إلى القصر الأزرق الرئاسي في سيول.

وسيلتقي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته لسيؤول الرئيس مون وعددا من المسؤولين؛ لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب بيان من الديوان الملكي السعودي، فإن ولي العهد سيرأس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، المقرر عقدها بمدينة أوساكا اليابانية.