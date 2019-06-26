الشؤون البلدية لـ”المواطن”: تقاطع الموت في أحد المسارحة ليس من اختصاصنا

2019-06-26

الشؤون البلدية لـ”متابعات الخليج 365”: تقاطع الموت في أحد المسارحة ليس من اختصاصنا

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

تجاوبت وزارة الشؤون البلدية والقروية مع ما نشرته “متابعات الخليج 365” بشأن تقاطع الموت الذي يحصد أرواح المواطنين في أحد المسارحة، بتاريخ 26/ 8/ 1440.

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وقالت الوزارة: إن إدارة الإعلام تلقت خطابًا من بلدية محافظة أحد المسارحة بجازان يتضمن توضحيها بأن التقاطع المذكور والموقع المشار إليه من اختصاص جهة خدمية أخرى.

وأشاد الأهالي بدور “متابعات الخليج 365” في رفع معاناتهم وإيصالها للمسؤول، مقدمين شكرهم وتقديرهم عبر “متابعات الخليج 365” على هذا الإيضاح، مثمنين جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية في خدمة الوطن والمواطن.