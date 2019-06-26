- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان سيدشن توسعة مصفاة إس اويل بتكلفة 4.2 مليار دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد بن سلمان سيدشن توسعة مصفاة إس اويل بتكلفة 4.2 مليار دولار
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد رئيس شركة أرامكو، أمين الناصر، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيُدشن اليوم الأربعاء توسعة مصفاة إس اويل بتكلفة 4.2 مليار دولار في كوريا الجنوبية.
في سياق آخر، قال رئيس أرامكو هناك قلق عالمي حول مرور الإمدادات النفطية عبر مضيق هرمز، موضحًا أنه تم رفع درجة الاستعداد لضمان موثوقية الإمدادات.
وكشف أن نسبة موثوقية إمدادات أرامكو تصل إلى 99.8%.
ووصل الأمير محمد بن سلمان، صباح اليوم، إلى العاصمة سيول في زيارة لجمهورية كوريا.
وكان في استقبال ولي العهد بمطار القاعدة الجوية دولة رئيس وزراء كوريا لي ناكيون، كما كان في استقباله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا الجنوبية رياض المباركي، والملحق العسكري السعودي لدى كوريا الجنوبية العميد خالد الطخيس، وأعضاء السفارة.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن سلمان سيدشن توسعة مصفاة إس اويل بتكلفة 4.2 مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.