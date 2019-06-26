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استقبال مميز للضيف الكبير الأمير محمد بن سلمان في القصر الأزرق

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2019-06-26

استقبال مميز للضيف الكبير الأمير محمد بن سلمان في القصر الأزرق

متابعات الخليج 365 - واس

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وثقت لقطات استقبال رئيس كوريا الجنوبية مون جاي اليوم في القصر الأزرق الرئاسي في العاصمة سيول، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ولدى وصول ولي العهد بوابة القصر أجريت له مراسم استقبال رسمية حيث رافق الموكب مجموعة من الفرق الراجلة بالأزياء التقليدية الكورية احتفالًا بمقدمه، ثم بعد ذلك استقبل الرئيس الكوري، ولي العهد الذي رحب به في مستهل زيارته لكوريا.
ثم التقطت الصور التذكارية مع مجموعة من الأطفال.
وبعد ذلك صحب الرئيس الكوري ولي العهد إلى المنصة الرئيسة حيث عزف السلامان الملكي السعودي، والوطني الكوري، ثم استعرضا حرس الشرف.





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