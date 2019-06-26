البلديات تتجاوب مع “المواطن”: أزلنا أكثر من 2000 سيارة تالفة في أحد المسارحة

2019-06-26

البلديات تتجاوب مع “متابعات الخليج 365”: أزلنا أكثر من 2000 سيارة تالفة في أحد المسارحة

متابعات الخليج 365 - علي مدخلي - جازان

تجاوبت وزارة الشؤون البلدية مع ما نشرته “متابعات الخليج 365” بتاريخ 11/ 8/ 1440هـ بعنوان “السيارات التالفة قنابل موقوتة تهدد أحد المسارحة”.

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وردت الشؤون البلدية والقروية عن طريق إدارة العلاقات العامة والإعلام، وقالت: إن الإدارة تلقت خطاب بلدية أحد المسارحة والمتضمن قيامها بإزالة أكثر من 2000 سيارة تالفة ولا تزال تواصل عمليات الرفع والإزالة، وذلك ضمن أعمالها في معالجة التشوه البصري.

وقدمت البلدية شكرها إلى “متابعات الخليج 365” على اهتمامه بطرح كافة القضايا المتعلقة بالخدمات البلدية والقروية، وإتاحة الفرصة لمناقشة جميع الآراء والمقترحات التي تدعم جهود الوزارة في مجالات العمل البلدي.