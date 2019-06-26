، "نوفيكوف": وفد برلماني روسي يستعد لزيارة المملكة الشهر المقبل ،

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يستعد وفد من مجلس الدوما الروسي، لزيارة المملكة العربية السعودية، في الفترة من 7 إلى 10 يوليو؛ لتعزيز التعاون بين برلمانيي البلدين.
وصرّح النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، دميتري نوفيكوف، أمس الثلاثاء -وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية- بأن "من الواضح أن القرار لم يتم التصويت عليه (من قِبَل مجلس الدوما)، ويمكن اعتبار أنه لم يتم تبنيه؛ لكن لا شيء يشير إلى عدم اتخاذ قرار".
وأضاف: "هناك وفد كبير إلى حد ما"؛ ووفقًا لجدول أعمال اجتماع مجلس الدوما؛ فإن من المقرر أن يُجري النواب زيارة إلى السعودية يوميْ 7 و10 يوليو.
وعلى صعيد آخر، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية "دميتري بيسكوف"، الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على هامش قمة مجموعة العشرين، في مدينة أوساكا اليابانية.
"نوفيكوف": وفد برلماني روسي يستعد لزيارة المملكة الشهر المقبلمحمد البقمي الخليج 365 2019-06-26
يستعد وفد من مجلس الدوما الروسي، لزيارة المملكة العربية السعودية، في الفترة من 7 إلى 10 يوليو؛ لتعزيز التعاون بين برلمانيي البلدين.
وصرّح النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، دميتري نوفيكوف، أمس الثلاثاء -وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية- بأن "من الواضح أن القرار لم يتم التصويت عليه (من قِبَل مجلس الدوما)، ويمكن اعتبار أنه لم يتم تبنيه؛ لكن لا شيء يشير إلى عدم اتخاذ قرار".
وأضاف: "هناك وفد كبير إلى حد ما"؛ ووفقًا لجدول أعمال اجتماع مجلس الدوما؛ فإن من المقرر أن يُجري النواب زيارة إلى السعودية يوميْ 7 و10 يوليو.
وعلى صعيد آخر، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية "دميتري بيسكوف"، الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على هامش قمة مجموعة العشرين، في مدينة أوساكا اليابانية.
26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
08:46 AM
متحدث الرئاسة: بوتين يلتقي ولي العهد في قمة العشرين باليابان
يستعد وفد من مجلس الدوما الروسي، لزيارة المملكة العربية السعودية، في الفترة من 7 إلى 10 يوليو؛ لتعزيز التعاون بين برلمانيي البلدين.
وصرّح النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، دميتري نوفيكوف، أمس الثلاثاء -وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية- بأن "من الواضح أن القرار لم يتم التصويت عليه (من قِبَل مجلس الدوما)، ويمكن اعتبار أنه لم يتم تبنيه؛ لكن لا شيء يشير إلى عدم اتخاذ قرار".
وأضاف: "هناك وفد كبير إلى حد ما"؛ ووفقًا لجدول أعمال اجتماع مجلس الدوما؛ فإن من المقرر أن يُجري النواب زيارة إلى السعودية يوميْ 7 و10 يوليو.
وعلى صعيد آخر، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية "دميتري بيسكوف"، الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على هامش قمة مجموعة العشرين، في مدينة أوساكا اليابانية.
، "نوفيكوف": وفد برلماني روسي يستعد لزيارة المملكة الشهر المقبل ،
المصدر : الخليج 365
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