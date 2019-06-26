ولي عهد البحرين يؤكد تعزيز التعاون بين الرياض والمنامة على كافة الأصعدة

أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين؛ عمق العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة من خلال ما تستند إليه من تاريخ ممتد من التعاون الراسخ على المستويات كافة وتميزها في مختلف المحطات.

ونوه ولي عهد البحرين بأن علاقات البلدين تشهد مزيدًا من النمو والتنسيق المشترك في ظل ما تحظى به من دعم ورعاية من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله- مشددًا على أهمية مواصلة تعزيز سبل التعاون الثنائي على الأصعدة كافة بين البلدين والشعبين الشقيقين بما يحقق مزيدًا من النماء والازدهار في مسار العلاقات المتميزة بينهما.

جاء ذلك خلال لقاء ولي عهد البحرين، الثلاثاء، وزيرَ الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور محمد بن عبدالملك آل الشيخ، ووزير محمد بن عبدالله الجدعان؛ وذلك في إطار زيارتهما إلى مملكة البحرين للمشاركة في ورشة «السلام من أجل الازدهار» التي تستضيفها مملكة البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث رحب سموه بهما، منوهًا بالتعاون الثنائي المميز بين المملكتين الشقيقتين، ووقوف المملكة العربية السعودية الشقيقة الدائم بجانب مملكة البحرين، وتعزيز التعاون بينهما، بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبهما، أعرب كل من وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور محمد بن عبدالملك آل الشيخ، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، عن شكرهما وتقديرهما ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على ما يوليه من اهتمام دائم بتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية.