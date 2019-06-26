تنفيذ خطوط مشاة «3D» في طرق جازان‎

بدأت أمانة منطقة جازان، تنفيذ خطوط مشاة تدعم الطرقات والشوارع بوسائل السلامة الحديثة باستخدام التقنية ثلاثية الأبعاد 3 D والمعتمدة ضمن المواصفات العالمية، وذلك ضمن جهود تحسين المشهد الحضري وسلامة عابري الطرق.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، أن الأمانة تحرص على تنفيذ الأفكار والتجارب العالمية، وسيشمل ذلك عددًا من الطرق الحيوية بمدينة جيزان، خاصة في المواقع الحيوية مثل بعض الإشارات المرورية والمدارس وأماكن التجمعات وغيرها.

وأضاف بن سعيدان أن الأمانة حريصة على التعاون والتنسيق مع إدارة مرور المنطقة لتحقيق مبادئ السلامة المرورية وحماية عابري الطريق، ومساندة خطط التنظيم المروري وفق آليات وعناصر السلامة الحديثة والتي ستسهم في تطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطن.

يُذكر أن احتياجات منطقة جازان من مشروعات الطرق والخدمات تشمل الأعمال والبرامج التي تنفذها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات، وفق الإجراءات الكفيلة بتسريع إنجاز المشروعات، إضافة إلى اعتماد مشروع طريق جازان عسير المقترح الممتد من الفرعاء بمنطقة عسير وصولًا إلى الطريق الساحلي قرب مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.

وتشهد المنطقة استكمال الطريق الساحلي بطول ١٣٠ كيلو مترًا ويربط شمال منطقة جازان بجنوبها ، وتتم المشروعات المعتمدة والجاري تنفيذها من الطرق الرئيسة والمحورية والفرعية والترابية والتقاطعات العلويةً بمختلف محافظات ومراكز المنطقة.