سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واس

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على لقاء رئيس المجلس الرئاسى فايز السراج مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو نيابة عن سفراء الأتحاد الأوربى ، مطالبين السراج بمساندة وتسهيل عمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا، ومساعدة المفوضية فى العمل على توفير المساعدة للاجئين والمهاجرين ومراقبة أوضاعهم لتحديد المحتاجين منهم للحماية الدولية.

وأشارت الصحف إلى لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة ، خالد المشري، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة غسان سلامه ، وقوله إن المجلس يعمل على إنجاح المبادرات المعتمدة على الاتفاق السياسي، منوهًا بأنه لن يقبل التفاوض مع أي طرف يكرس للعدوان، ويفرض الرأي بالقوة وتطرقت الصحف إلى مبادرة تحالف القوى الوطنية ،لاستئناف العملية السياسية،والتى تبدأ بإيقاف النزاع المسلح، وتكمن المرحلة الأولى، حسب مبادرة التحالف، في دعوة القوات التابعة للقيادة العامة للجيش، إلى خلق منطقة عازلة من أجل فتح ممرات إنسانية للأسر العالقة في مناطق الاقتتال وتقديم المساعدات لها، كحل توافقي جراء إصرار الطرفين على عدم التراجع عن المواقع التي يسيطرون عليها.

وبينت الصحف لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسى احمد معتيق مع نائبه رئيس البعثة الأممية ستيفانى ويليامز، وتأكيده على الدعم الكامل للشفافية في إجراءات التدقيق الحسابي الذي طالبت به حكومة الوفاق فيما يخص التعاملات المصرفية في الفترة السابقة، وتم التطرق إلى مناقشة الأوضاع في العاصمة جراء الاعتداء عليها، والتأكيد على دور الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها .

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