اقتصادي / المؤشر الياباني ينخفض 0.60% في بداية التعامل بطوكيو



طوكيو 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واس

انخفض المؤشر الياباني القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء.

وتراجع المؤشر 0.60 في المئة ليصل إلى 21067.68 نقطة في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.55 في المئة ليسجل 1534.94 نقطة.

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07:09ت م

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