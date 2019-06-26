شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يصل إلى سيول.. ورئيس الوزراء الكوري في مقدمة مستقبليه والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (سيول)وصل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، إلى العاصمة سيول في زيارة لجمهورية كوريا.
وكان في استقبال ولي العهد بمطار القاعدة الجوية دولة رئيس وزراء كوريا لي ناكيون.
كما كان في استقبال الأمير محمد بن سلمان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا الجنوبية رياض المباركي، والمحلق العسكري السعودي لدى كوريا الجنوبية العميد خالد الطخيس، وأعضاء السفارة.
عقب ذلك توجه ولي العهد في موكب رسمي إلى القصر الأزرق الرئاسي في سيول.
ويضم الوفد الرسمي لولي العهد في الزيارة كلا من، وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز ، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان ، و وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، و وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، و وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير، و وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، و وزير الإعلام الأستاذ تركي الشبانة.
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