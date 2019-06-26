شكرا لقرائتكم خبر عن مداهمة الفجر تسقط أوكار القمار في جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أطاحت قوة مشتركة من شرطة جدة فجر اليوم (الأربعاء)، بـ 45 وافدا مارسوا القمار داخل أوكار في أحياء السلامة والفيصلية .

وكانت شرطة جدة قد تلقت معلومات بحثية أكدت وجود عدد من الوافدين داخل منازل في أحياء مختلفة لممارسة لعبة القمار وذلك في أوقات متأخرة من الليل، ويتم قبل عقد جلسات القمار مراقبة الموقع والتثبت من عدم وجود أي أشخاص قد يكشفون نشاطهم قبل عقد جلساتهم المسائية .

بدورها تتبعت شرطة جدة تلك المعلومات عبر قوة مشتركة للتحريات الأمنية من خلال المتابعة الميدانية لكافة الظواهر الإجرامية والمخالفات الدينية التي يقوم بها بعض الوافدين و نجحت في التثبت منها وتحديد مواقع تجمع المشاركين قبل أن تشرع في تطويق أحد المواقع بحي السلامة وبمداهمته تم إيقاف (15) من الجنسية الآسيوية داخل أحد الأوكار المشبوهة يمارسون لعبة القمار وكان ذلك بحي السلامة بجدة، و على عدد (30) شخص من جنسيات مختلفة بحي الفيصلية، وبذلك يصبح إجمالي من تم ضبطهم (45 )شخص تم تسليمهم جميعاً لمراكز الشرطة لاستكمال التحقيق معهم وإحالتهم لجهات الاختصاص.