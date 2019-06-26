خادم الحرمين يعزي رئيس قبرص

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة لرئيس قبرص نيكوس اناستاسيادس في وفاة رئيس قبرص السابق ديمتريس كريستوفياس. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة لرئيس قبرص نيكوس اناستاسيادس في وفاة رئيس قبرص السابق ديمتريس كريستوفياس. وقال الملك المفدى «نعرب لكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه».



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