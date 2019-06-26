ولي العهد يبعث برقية عزاء لاناستاسيادس

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة لرئيس قبرص نيكوس اناستاسيادس في وفاة رئيس قبرص السابق ديمتريس كريستوفياس. وقال ولي العهد «أعرب لكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».



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