شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث مع إمبراطور اليابان تعزيز «الثنائية» الأسبوع القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (طوكيو)

أفصحت مصادر يابانية لـ«الخليج 365» أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيلتقي مع إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو في قصره بطوكيو الأسبوع القادم؛ بعد مشاركته في قمة العشرين التي تعقد نهاية الأسبوع الحالي في مدينة أوساكا اليابانية.

وسينقل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه مع الإمبراطور الياباني تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. ومن المقرر أن يتم خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات السعودية اليابانية..

وسيرأس ولي العهد وفد المملكة في اجتماعات قمة العشرين في أوساكا والتي ستستمر لمدة يومين.. ويعتبر لقاء الأمير محمد بن سلمان مع الإمبراطور الياباني هو الأول لمسؤول سعودي رفيع المستوى مع الإمبراطور الجديد بعد نزول الإمبراطور السابق أكيهيتو عن العرش بعد ثلاثين عاما من جلوسه في مايو الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 200 عام من تاريخ الأسرة الحاكمة.

من جهة أخرى، أكد الكرملين أمس (الثلاثاء) أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجتمع هذا الأسبوع مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على هامش قمة مجموعة العشرين، في أوساكا اليابانية. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كان من المقرر أن يعقد بوتين وابن سلمان محادثات على هامش القمة: «نعم، يجري التحضير لها»، مؤكدا أن الاستعدادات لهذه المحادثات مستمرة على قدم وساق.