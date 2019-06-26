شكرا لقرائتكم خبر عن مصطافو عسير: مقذوفات الحوثي لن تخيفنا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله سيف (أبها)

أكد عدد من المواطنين وزوار منطقة عسير أن أعمال المليشيات الحوثية الإرهابية واستمرارها في إطلاق المقذوفات والطائرات المسيرة على مدن المملكة لن يزيد الشعب السعودي إلا قوة وصلابة وتلاحماً مع قيادته الرشيدة.

وجددوا ثقتهم التامة في قدرات الدفاع الجوي السعودي وقطاعاتنا العسكرية والأمنية كافة في التصدي لما تتعرض له المملكة من عدوان، بما يحفظ أمنها، ومقدساتها، ورخاءها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

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وقال عمر الغمري، هجوم الحوثي الإرهابي والمدعوم من إيران على مواقف مطار أبها الدولي واستهدافهم للمدنيين لن يخيفنا وأنه عمل جبان نفذوه بعد أن عجزوا عن مواجهة الأبطال في الجبهات، ويجب على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حازمة مع هذه المليشيات وعدم التفاوض معها.

وأوضح المصطاف ناصر الواهبي، أن الأهالي والمصطافين في منطقة عسير يعيشون أجمل الأوقات وأسعدها خلال هذه الأيام، مشيراً إلى أن محاولات المليشيات الحوثية الإيرانية المتكررة لاستهداف مطار أبها المدني لن يمنع الأهالي والمصطافين من الاستمتاع بالأجواء الجميلة.

وقال ناصر بن هادي، إن القيادة الرشيدة لن تسمح ولم تسمح باستهداف المدنيين في حرب اليمن، مؤكدا إلغاء العديد من الطلعات الجوية للتحالف العربي لوجود مدنيين في مواقع عسكرية، مشيراً إلى أن المحاولات المتكررة من المليشيات الحوثية الإرهابية لاستهداف المدنيين ماهي إلا دليل جديد على انتهاكهم للأعراف الدولية.