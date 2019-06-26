شكرا لقرائتكم خبر عن في 10 دقائق.. سقوط أمير داعش في اليمن أبو أسامة المهاجر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

في ضربة موجعة لتنظيم داعش الإرهابي وخصوصاً في اليمن، قبضت القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن الملقب بـ (أبو أسامة المهاجر) والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضائه المرافقين له، وذلك في عملية نوعية ناجحة في الداخل اليمني، في تمام الساعة (9:20 ) صباحاً من يوم الأحد ( 29 رمضان 1440) الموافق ( 3 يونيو 2019).

وكشف المتحدث باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، تفاصيل العملية في بيان له أمس (الثلاثاء)، إذ إن المراقبة المستمرة لأحد المنازل أثبتت وجود أمير التنظيم وأعضاء من تنظيم داعش الإرهابي وكذلك وجود (3) نساء و(3) أطفال، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المدنيين لتنفيذ العملية، من خلال تحديد ومعرفة النمط الحياتي حول مكان وجود المطلوبين لغرض تقليل الأضرار الجانبية لعملية الهجوم والقبض على العناصر الإرهابية وكذلك سلامة النساء والأطفال الموجودين بالمنزل.

وبين أن العملية استغرقت (10) دقائق منذ بداية الهجوم وإلقاء القبض على المطلوبين وحصر المضبوطات الخاصة بالإرهابيين والتنظيم، والتي نتج عنها إلقاء القبض على أمير التنظيم، وأعضاء من التنظيم ولم يصب أي من النساء والأطفال داخل المنزل، ولم يكن هناك أي أضرار جانبية بالمدنيين.

وأضاف المالكي أن العملية أسفرت أيضاً عن مصادرة عدد من (الأسلحة والذخيرة، أجهزة لاب توب وكمبيوتر، مبالغ مالية بمختلف العملات، أجهزة إلكترونية، أجهزة GPS، أجهزة اتصال) وغيرها من المقبوضات.

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ولفت إلى أن مسار التحقيق يقتضي الحفاظ على باقي التفاصيل عن طبيعة العملية وأعضاء التنظيم الآخرين الذين تم إلقاء القبض عليهم، وسيتم الإعلان عن بقية التفاصيل في حينه.

وبيّن العقيد المالكي أن هذه العملية تأتي امتداداً للتعاون الوثيق بين السعودية والحكومة اليمنية لمحاربة الإرهاب وتفكيك التنظيمات الإرهابية، كما أنها تُعد ضربة موجعة لتنظيم داعش الإرهابي وخصوصاً في اليمن، وتأتي استكمالاً لجهود المملكة في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله.

وأكد استمرار جهود المملكة ضمن التحالف الدولي ضد داعش وبالتعاون مع حلفائها لمحاربة التنظيمات الإرهابية والقضاء على آفة الإرهاب.

وتؤكد الجهود السعودية في القبض على «أبو أسامة المهاجر» أنه من ضمن أولويات المملكة في اليمن ملاحقة تنظيمي القاعدة وداعش كونهما من أركان الجماعات الإرهابية في اليمن، الذي أضحى بيئة خصبة للجماعات الإرهابية منذ انقلاب الحوثي على الشرعية.

ولتثبت السعودية للعالم أجمع أنه لا يوجد من هو أحرص منها على أمن واستقرار اليمن وطرد الجماعات الإرهابية من أراضيها والدور السعودي الفعال في الحفاظ على أمن واستقرار العالم.